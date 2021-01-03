Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi.
Erbil'i evinde ziyaret eden arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıkladı.
Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.
Ercan Avşar, yayınladığı gönderide, "Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi" ifadelerini kullandı.
Ünlü şovmen, kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:
- Eşlerim arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.
- Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.
- Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.
- İlk uyandığımda Muhsine'yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.
- Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.
- O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.
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