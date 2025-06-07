Meghan Markle ve Prens Harry'nin ayrı dünyaları: Biri işine bakıyor, diğeri geçmişiyle kavga ediyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin ayrı dünyaları: Biri işine bakıyor, diğeri geçmişiyle kavga ediyor

Meghan Markle işine odaklanmış, ekrandan ve sosyal medyadan pozitif, hayat dolu anne imajını yaymaya devam ederken; Prens Harry geçmişe, ailesiyle arasındaki kavgaya takılmış gidiyor.

ABD medyasına göre de çiftin, Prens Harry'nin kraliyet ailesiyle yaşadıkları anlaşmazlık hakkında farklı bakış açıları var. Buna göre Markle, geleceğe odaklanmış, iş merkezli ilerlerken; Harry ise geçmişinden kendini sıyıramıyor.

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Markle, eşinin "geçmişin yükünü daha az hissetmesini" ve birlikte hayatlarına odaklanmalarını istiyor. Ama 2020'de kraliyet hayatını bırakıp ABD'ye taşınmalarından bu yana kraliyet ailesinden uzaklaşan Harry için her şeyi geride bırakmak o kadar kolay değil.

KENDİ ÜLKESİYLE DAVALI

Harry, geçen ay BBC'deki ses getiren röportajında ​​babasının kendisiyle asla konuşmayacağını söylemişti. İngiliz vatandaşlarının vergileriyle finanse edilen devlet koruması kaldırıldığı için İngiliz hükümetiyle davalı konuma geldi.

Ailesiyle birlikte tehdit altında olduğunu savun Harry, tekrar devlet koruması alabilmek için temyiz mahkemesine başvurdu. Daha önce Yüksek Mahkeme bir hükümet kurulunun verdiği 'ihtiyaca göre özel güvenlik' kararının hukuka aykırı ya da mantıksız olmadığına hükmetmişti. Prens ise İngiltere topraklarında olduğu müddetçe korunmak istiyor. Harry bu nedenle, Londra’daki Temyiz Mahkemesi’ne giderek alt mahkemenin kararına itiraz etti.

Kraliyet görevlerini bıraktığı için korumaları da elinden alınan Harry, kraliyete ve özellikle de babasına öfkeli. Ama bu öfkenin, yararına olmadığını anlamış olacak ki, istediğini almanın bir yolu olarak ailesiyle arasını düzeltmeyi seçmiş gibi görünüyor. Bu talebini dile getirse de şimdilik bir karşılık alamadı. REKLAM BARIŞMAK İSTEDİ Harry'nin koruma talebini kaybetmesinin ardından, Kral Charles, verdiği bir röportajda "Harry'ye güvenmediğini" söyledi. Harry ise bunun üzerine; "Bazı aile üyelerimle aramda çok sayıda anlaşmazlık vardı" dedi. Harry'nin, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" şeklindeki sözleri dokunaklıydı. "MEMLEKETİMİ ÇOCUKLARIMA GÖSTEREMEYECEĞİM" Harry, kraliyet ailesini affettiğini, ancak 2023'te yazdığı anı kitabı yüzünden ailesinin kendisini affetmediğini söyledi. "Memleketimi çocuklarıma gösteremeyecek olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum" diyen Harry, eşiyle ABD'ye taşınmalarının ardından koruma seviyesinin düşürülme kararının, kraliyet ailesine dönmeleri için alındığını savundu. Koruma verilmeden ülkesine gidemiyor. Çünkü büyük tehdit altında olduklarına inanıyor.

.png Harry'nin, ağabeyi Prens William ile de arası oldukça kötü. Tüm bunlar Harry'ye, hiçbir şeyi eski haline çeviremeyeceği çaresizliğini getirmiş olacak ki, bu hafta ailesiyle ipleri tamamen koparacak ilginç bir çıkışla gündemdeydi. Çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in devam eden pasaport sorunları nedeniyle artık bezdiği için soyadı değiştirme noktasına geldi. REKLAM Annesi Prenses Diana'nın 'Spencer' soyadını almak istedi. Harry, İngiliz yetkililerin çocuklarına pasaport verme konusunda tekrar tekrar gecikmeleri nedeniyle aile isimlerini Spencer olarak değiştirme fikrini değerlendirdi. Hatta dayısı Earl Spencer'dan onay bile istedi. Earl Spencer'ın olası isim değişikliğine hevesli ve destekleyici olduğu yazılıp çizilse de Meghan ve Harry çiftinin, yaklaşık 6 aylık beklemenin ardından sonunda küçük çocuklarına İngiltere pasaportu aldıkları için bu adımı atmadıkları öğrenildi. Annesi Diana'nın soyadını benimsemesi, Harry ile kraliyet ailesi arasındaki, iyileşme belirtisi göstermeyen anlaşmazlığı daha da derinleştirecekti büyük ihtimalle. Guardian Gazetesi, çocukların pasaport engellerinin, doğrudan Kral Charles'ın torunlarının 'majesteleri' kraliyet ünvanlarını kullanmalarını istememesinden kaynaklandığını yazdı. Çünkü İngiliz pasaportları bir kez oluşturulduktan sonra, onların isimlerinin ilk ve belki de tek yasal kanıtı olacaktı.

Çifte yakın kaynaklar, İngiliz yetkililerin çocuklara pasaport verme konusunda açıkça isteksiz davrandıklarını söyledi. Pasaport için standart bekleme süresi normalde üç haftayken, ileri sürülen 'teknik sorunlar' nedeniyle üç ay boyunca pasaportları verilmedi. Meghan ve Harry çiftinin büyük çocuğu Archie, 2023'e kadar 'Mountbatten-Windsor' adıyla ABD ve İngiltere pasaportlarına sahipti. Lilibet de aynı soyadı kullandı. Bu, Kraliçe Elizabeth tarafından torunlarına verilmesini istediği bir soyaddı. Oysa Harry ve Meghan, Sussex Dükü ve Düşesi ünvanlarından dolayı 'Sussex' soyadını kullanıyorlar. Ama çocuklarının pasaport başvurularında onların soyadlarını da 'Sussex' olarak güncellediler. "AİLEMİN AYNI İSME SAHİP OLMASINI ENGELLİYORLAR" Harry, çocuklarının güncellenmiş Sussex soyadlarına sahip İngiliz pasaportlarının aylarca bir dizi bahaneyle engellendiği bir noktadaydı. Büyük bir öfkeyle dayısına gidip; "Ailemin aynı isme sahip olması gerekiyor ve bunu engelliyorlar, çünkü çocuklar yasal olarak 'majesteleri'. Bu yüzden işler çığırından çıkarsa, bu patlarsa ve çocukların Sussex olarak adlandırılmasına izin vermezlerse, o zaman Spencer'ı soyadı olarak kullanabilir miyiz?" dedi.

ÇOCUKLARI İÇİN İKİ SEÇENEK SUNUYOR Belli ki Prens Harry, çocukları için kraliyet ünvanlarını saklamak istiyor. Böylece büyüdüklerinde kraliyet için çalışan ailesi üyesi olmak ya da kamusal hayattan uzak kalmak seçenekleri arasında kararı kendileri verebilecekler. Yani Harry her ne kadar kraliyete sırt çevirmiş olsa da çocuklarının bir gün aile içinde kraliyet sorumluluklarını yerine getiren bireyler olabilme ihtimallerine kapıyı açık bırakıyor.