Meghan Markle'ın 'ev yapımı' diye sattığı reçeller fabrikasyon çıktı

Eşi Prens Harry ile İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan ve kendi işini yapmaya başlayan Meghan Markle; podcast yayını, TV programı gibi iş kollarına ev yapımı yiyecek ürünleri de ekledi. Markle'ın 'ev yapımı' reçelleri, kapış kapış gidiyor. Pahalı reçellerin tanıtımı yapılırken, "Meghan Markle'ın ev mutfağında hazırladığı tariften esinlenilerek hazırlandığı" söyleniyor.

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Hatta Markle, reçelinin reklamını yaparken yayımladığı bir Instagram videosunda, dört yaşındaki kızı Lilibet ile California'daki evinin mutfağına girdi, tencerede kaynayan meyveli karışımı gözler önüne serdi. Ancak şimdiye kadar Sussex Düşesi'nin As Ever markası altında kavanozu 6,50 sterline satılan ahududu reçelinin tam olarak nerede yapıldığı konusunda bir gizem vardı.

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Daily Mail'in haberine göre, Meghan Markle'ın reçelleri, aslında bahsedildiği gibi hazırlanmıyor, Illinois'daki bir fabrikada üretiliyor. Gazete, reçellerin, Markle'ın 9 sterlinlik bitki çayı paketlerini satan aynı ABD devinin ürünü olduğunu açıkladı. Haberde ayrıca, aynı fabrikanın Markle'ın, kavanozunu 20 sterline sattığı portakal çiçeği balını da ürettiği belirtildi.

20 Haziran'daki son ürün lansmanından bu yana, Meghan Markle markasının web sitesine yarım milyon ziyaretçi gelmesi üzerine, müşteri talebini karşılamak için ticari bir üreticiyle işbirliği yaptığı öne sürüldü. Meghan Markle, ürünlerinin nerede üretildiğini veya ahududuların nereden temin edildiğini henüz açıklamadı. Ancak Düşes'e yakın bir kaynak, ticari olarak satılan ürünü formüle etmek için, Markle'ın evde yaptığı reçel versiyonuyla başladıklarını ve bunun büyük ölçekte üretilebilecek bir versiyonunu geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.