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Megan Fox yeni filmi için imajını değiştirdi: Şeytanın kızı böyle görünüyor! - Magazin haberleri

Megan Fox yeni filmi için imajını değiştirdi

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, yeni filmi için imaj değişikliğine gitti. Siyah saçlarını griye boyatan Fox, son halini "Şeytanın kızı böyle görünüyor!" sözleriyle paylaştı

11.10.2021 - 11:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Rol aldığı 'Transformers' adlı yapımla kariyerinde zirveye çıkan Megan Fox, rol alacağı yeni filmi 'Johnny & Clyde' için imajını değiştirdi.

  • "ŞEYTANIN KIZI BÖYLE GÖRÜNÜYOR!"

    Filmde bir seri katili canlandıracak olan Fox, siyah saçlarını griye boyattı. Rolü uğruna değişimi tercih eden 35 yaşındaki oyuncu, son halini, "Şeytanın kızı böyle görünüyor!" sözleriyle paylaştı.

  • ÖDÜL TÖRENİ KIYAFETİ OLAY OLMUŞTU

    Son dönemde şarkıcı Machine Gun Kelly ile ilişkisi nedeniyle gündemde olan oyuncu Megan Fox, ödül töreninde giydiği kıyafetlerle de adından söz ettirmişti. Fox'un, katıldığı son iki etkinlikte giydiği kıyafetler sosyal medyada olay olmuştu. Birçok hayranı Megan Fox'un görünümüne tam not verirken, bazıları da ünlü oyuncuyu eleştirmişti.

  • TRANSPARAN TERCİH

    Fox, MTV Video Müzik Ödülleri töreninde transparan bir elbiseyle kamera karşısına geçmişti. Sevgilisi Machine Gun Kelly ile birlikte uzun uzun poz veren Megan Fox, görünümünü elbisesi ile aynı renkteki ayakkabısı ile tamamlamıştı.

  • Ünlü oyuncunun MET Gala 2021'de tercih ettiği kırmızı elbise de çok konuşulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Fox'un bu elbiselerininin onun için uygun olmadığını dile getirmişti.

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