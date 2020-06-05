Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın duran top ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.