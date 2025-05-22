Meclis'in önünde ateş açan zanlı gözaltına alındı
TBMM önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Şahıs gözaltına alındı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi. Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti.
Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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