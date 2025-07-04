MEB özel eğitimde ilk kez "etik ilkeler yönergesi" hazırladı

Bakanlık tarafından ilk kez hazırlanan ve okullarda yürütülen özel eğitim hizmetlerinin etik ilkelerini belirleyerek bu hizmetleri yürüten personelin yetki ve sorumlulukları kapsamında görev süresince uymaları gereken etik ilkelere yönelik usul ve esasları düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Etik Yönergesi yürürlüğe girdi.

Yönerge, özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması ile izleme ve değerlendirme sürecinde birçok kurum, yönetici ve öğretmenin görev alması dolayısıyla yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevlerini yerine getirirken uyulması gereken kurallarda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlandı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Hazırlanan yönergeyle, ilgili mevzuatlar ve tüm paydaşlara verilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesinde etik ikilemlerin ortaya çıkmaması amacıyla özel eğitim hizmetlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin etik ilkeler kapsamında yerine getireceği görev, yetki ve sorumluluklar düzenlendi.

11 ETİK İLKE BELİRLENDİ

MEB'in yönergesinde, özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde uyulması gereken etik ilke esasları belirlendi.

Buna göre "eğitim hakkı ve erişilebilirlik", "adalet ve eşitlik", "tarafsızlık ve dürüstlük", "gizlilik ve mahremiyet", "öğrencinin yüksek yararı", "bireye ve özerkliğine saygı", "kapsayıcılık ve bütüncül yaklaşım", "bilimsellik", "işbirliği", "sorumluluk" ve "çıkar çatışmalarından kaçınma" olmak üzere 11 etik ilkeye yer verildi.

Yönergede, belirlenen etik ilkelere ilişkin özel eğitim hizmetlerinde görev alan tüm paydaşlara düşen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamlı şekilde ele alındı. Yönerge, tüm paydaşlar için özel eğitim hizmetlerinin sunulmasında uyulacak etik ilkelerle ilgili bağlayıcı ve önemli bir yol gösterici olma niteliği taşıyor.