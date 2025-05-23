Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihlerini duyurdu. Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme başvuruları 'mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr' adresi üzerinden online olarak yapılacak. Peki, "Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?" İşte 2025 öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tarihleri...
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Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Elektronik ortamda yapılacak olan başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında gerçekleşecek. Yer değiştirme işlemleri öğretmenlerin hizmet süresi, kadro durumu ve hizmet puanları gibi kriterler esas alınarak yapılacak. Peki, "Öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?" İşte detaylar...
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İL DIŞI ATAMALAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Başvuru şartlarına ilişkin görev sürelerinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
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ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.