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        Haberler Gündem Eğitim MEB "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı hikaye yazma yarışması düzenleyecek

        MEB "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı hikaye yazma yarışması düzenleyecek

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:37
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        MEB'den öğretmenler arası hikaye yazma yarışması
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan kazanımlarla uyumlu, öğretim içeriklerini destekleyici nitelikte çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesini teşvik etmek amacıyla "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması yapılacak.

        Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan yarışmayla, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla birleştirmelerine imkan sağlayacak, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, değer temelli, eğitici, ilgi çekici, eğitim ortamlarında kullanılabilecek, çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesi amaçlanıyor.

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        Düzenlenen yarışmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, kültürel ilham alan hikaye kaynaklarının oluşturulmasına zemin hazırlanması da hedefleniyor.

        ESERLER 30 HAZİRAN'DAN İTİBAREN SİSTEME YÜKLENECEK

        "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması kapsamında dereceye giren ve yayımlanması uygun görülen eserler, MEB tarafından basılacak ve tüm ilkokullara gönderilecek.

        Öğretmenlerce hazırlanan eserler 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında "ogretmenyazar.eba.gov.tr" platformuna yüklenebilecek.

        "KÜLTÜR ESERLERİNİ DERS KİTAPLARINI DAĞITIR GİBİ DAĞITACAĞIZ"

        Öte yandan açıklamada, Bakan Tekin'in daha önce katıldığı bir programda konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelere de yer verildi.

        Tekin, kültür yayınlarında telif eser konusunda sorun yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu yıl hikaye ve roman yazan öğretmen arkadaşlarımızın bu tür eserlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız değerlendirerek bastıracak ve sonuçta da bütün öğrencilerimize öğretmen arkadaşlarımızın yazdığı kültür eserlerini ders kitaplarını dağıtır gibi dağıtacağız. Bunu da bir yarışma formatında yapmış olacağız."

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        #Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar
        #haberler
        #Milli Eğitim Bakanlığı
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