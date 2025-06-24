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        Haberler Bilgi Yaşam MEB LGS SONUÇ AÇIKLANMA TARİGHİ! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 LGS Lise sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 LGS Lise sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da gerçekleşti. MEB açıklamalarını yakından takip edenler LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2025 LGS Lise sonuçları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:06
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        • 1

          LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları için MEB’den tarih geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarını belirlenen takvim doğrultusunda açıklayacak ve öğrenciler sonuçlarını MEB'in Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. İşte, MEB LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihsdlkjgsdlkjsdl

        • 2

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak.

          LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

        • 3

          Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

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