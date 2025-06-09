MEB, "İngilizce ve Almanca" ağırlıklı dil eğitimi uygulanan okul sayısını artıracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı dil ders saatlerinin yükseltildiği, İngilizcenin yanında Almanca eğitiminin de verildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin uygulandığı okul sayısının yeni eğitim öğretim döneminden itibaren artırılması için başvuru ve uygulama kılavuzu hazırladı.

Bakanlık, öğrencilerin hedef dile maruz kalma sürelerini etkili ve verimli hale getirerek yeni bir dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerinin hedeflendiği modelin pilot çalışmasını ilk olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5'inci sınıflarla başlatmış ve 26 ildeki 32 okulda, 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla uygulamıştı.

Yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizcenin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin verildiği model, bu yıl söz konusu 32 okulun 6'ncı sınıflarında da devam ettirildi. Ayrıca Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin kapsamı genişletilerek 81 ildeki 299 okulda uygulanmasına başlandı.

Bakanlık, öğrenci ve velilerden gelen talepler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılında modelin uygulandığı okul sayısının artırılması için "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Kapsamına Alınacak Okullara İlişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" hazırladı.

Bu kılavuz kapsamında modeli yeni eğitim öğretim yılından itibaren uygulamak isteyen okulların başvuruları alındı. Oluşturulan komisyonlarca başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen okullar MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek.

Genel Müdürlüğün modelin hangi okullarda uygulanacağına karar vermesinin ardından sonuçlar 18 Temmuz'a kadar ilan edilecek.

ORTAOKULUN TÜM KADEMELERİNDE UYGULANACAK

Bakanlık gelecek eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde güncelleme yaptı.

Bu kapsamda, daha önce sadece 5'inci sınıf seviyesinde uygulanan yabancı dil ağırlıklı eğitimin üst sınıflarda devam etmemesi, dil öğretiminin kesintiye uğramasıyla öğrenilenlerin unutulmasına yol açması ve "isteğe bağlı 18 saate kadar yabancı dil öğretimi yapılabilir" düzenlemesinin okullarda farklı ders saati uygulamalarına neden olarak Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmayan materyallerin kullanılmasına zemin hazırlaması gerekçesiyle söz konusu uygulamalar çizelgeden çıkarıldı.

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Öğrenci, veli ve öğretmenlerden gelen artırılmış yabancı dil öğretiminin sadece 5'inci sınıf yerine 6, 7 ve 8'inci sınıfta da uygulanmasına ilişkin talepler doğrultusunda, "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli" ortaokulun tüm sınıflarında uygulanmasına karar verildi.