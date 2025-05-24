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        Haberler Gündem Eğitim MEB'in robot yarışması için öğrenciler 17 yılda 32 bin robot yaptı

        MEB'in robot yarışması için öğrenciler 17 yılda 32 bin robot yaptı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 17 yıldır organize edilen "Uluslararası MEB Robot Yarışması"na, bugüne kadar 65 bini aşkın katılımcı 32 binin üzerinde robotuyla başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:14
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        MEB'in robot yarışması için öğrenciler 17 yılda 32 bin robot yaptı
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        Mesleki eğitimi teşvik etmek, teknolojik farkındalığı artırmak, gençleri girişimcilik, yenilikçilik ve rekabete teşvik etmek amacıyla başlatılan Uluslararası MEB Robot Yarışması, zaman içinde Türkiye ve farklı ülkelerin en büyük öğrenci yarışmalarından biri oldu.

        396 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla ilki 2007'de Ankara'da 132 robotla düzenlenen yarışmanın 17'ncisine, 10 bin 509 öğrenci ve öğretmen 3 bin 903 robotla katıldı.

        Teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiği ve zaman içinde kategori sayısının da 3'ten 15'e çıktığı yarışmada öğrenciler, "RC sabit kanat uçak","Serbest proje", "Labirent ustası","Yumurta toplama","Tasarla çalıştır","Temel seviye tozkoparan","Temel seviye su üstü robot","Su altı robot","Mini sumo","İnsansız hava aracı","Hızlı çizgi izleyen","Otonom araç","Endüstriyel robotik kol","Temel seviye tasarla çalıştır" ve "Temel seviye çizgi izleyen" kategorilerinde yarışıyor.

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        Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra her yıl farklı ülkelerden öğrencilerin de katıldığı yarışmaya, bu zamana kadar 65 bini aşkın öğrenci ve öğretmen, 32 binin üzerinde robotla katıldı.

        Etkinlik sayesinde farklı robotlar tasarlayan öğrenciler, inovasyon ve keşif becerileriyle Türkiye'nin teknolojideki geleceğini geliştiriyor.

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yemekten canlı yayına, yarışma parkurlarının düzenlenmesinden elektrik sisteminin kurulmasına kadar yarışmanın düzenlenmesinde öğretmen ve öğrencilerin büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi.

        Yarışma alanının aynı zamanda bir okul olduğunu ifade eden Esen, görev yapan meslek lisesi öğrencilerinin okullarında gördükleri dersleri yarışma alanında uygulamalı olarak öğrendiğini belirtti.

        Yarışmada öğrencilerin teknoloji ve tasarım bilgileri dışında, ahlaki değerlerini de geliştirdiğini anlatan Esen, rakibinin robot çantasının kenarından tutarak arkadaşına yardımcı olan öğrencileri görünce eğitimci olarak mutlu olduklarını dile getirdi.

        "YARIŞMALARDAN ÇIKAN SONUÇLAR TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

        Yarışmada çıkan sonuçların Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Esen, şunları kaydetti: "Bir eğitimci olarak çocuklarımızın teoride aldığı bilgilerin ahlak ve erdemle burada beceriye dönüştüğünü görmek dünyanın en büyük mutluluğu olsa gerek. Bu yarışmamızın mottosu 'Köklerden geleceğe teknoloji, üretim ve eğitim'dir. Tam da bu mottaya uygun olarak Türkiye'nin geleceğini kodlayan, inşa eden çocukları burada görebiliriz. Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları, Türkiye'nin gündemini ve kaderini değiştirecek, yeni buluşlar yapacak, savunma sanayine yeni ürünler, yeni envanterler katacak nitelikte üretimlerin ilk işaret fişeğinin çakıldığı yerlerden bir tanesi burasıdır. Göreceğiz 17 yıl boyunca yapılan bu yarışmalardan çıkan sonuçlar Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Türkiye'nin geleceğini göklere, dünyanın her yerine emin adımlarla ve kalın harflerle yazmış olacaklar. Bundan emin olabiliriz."

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