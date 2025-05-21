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        Haberler Bilgi Gündem MEB 2025 takvimi ile okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? Karneler ne zaman verilecek?

        MEB 2025 takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte okulların kapanacağı tarih!

        2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, karnelerin verileceği ve yaz tatilinin başlayacağı tarih netleşti. Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatilin ardından öğrenciler şimdi gözlerini karne gününe çevirdi. İşte okulların kapanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 23:57 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:09
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        • 1

          İkinci ara tatilin ardından öğrenciler yaz tatili için gün saymaya başladı. “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusu yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2025 yaz tatilinin başlangıç tarihi belli oldu. Hem öğrenciler hem de veliler şimdiden planlarını yapmaya hazırlanıyor. İşte okulların kapanacağı tarih ile karne günü hakkında merak edilenler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

        • 3

          OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

          Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği öne sürüldü. Bazı basın ve yayın organlarında "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberler yer aldı. Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.

          MEB tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde özetle, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.' şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

        • 4

          MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

          MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

          Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

          İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

          Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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