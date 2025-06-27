Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmen duyurdu. Bu açıklama ile öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uzun süredir merak ettiği okul açılış-kapanış tarihleri ile tatil dönemleri kesinleşmiş oldu. Yeni döneme yönelik hazırlıklar hız kazanırken, dikkatler paylaşılan takvimdeki kritik tarihlere yöneldi. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tüm detayları içeren MEB takvimi…