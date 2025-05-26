Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi kamuoyuyla paylaştı. Öğrencilerden velilere, öğretmenlerden idarecilere kadar milyonlarca kişi tarafından merak edilen yeni dönemin ayrıntıları belli oldu. Okulların açılış tarihi, ara tatillerin hangi haftalara denk geleceği ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı gibi bilgiler takvimde yer aldı. İşte yeni eğitim öğretim yılına dair merak edilen tüm tarihler ve detaylar...