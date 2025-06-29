Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve veli için yol haritası niteliğindeki 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni dönem hazırlıkları sürerken, okulların açılacağı gün ile birlikte ara tatiller ve sömestr tarihleri de belli oldu. Eğitim sürecine dair planlamalar bu takvime göre şekillenecek. İşte yeni dönemde öğrencileri bekleyen tatil aralıkları ve ders yılına dair tüm önemli tarihler...