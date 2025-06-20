Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindi. Öğrenciler, karnelerin dağıtılmasıyla, yaz tatili sürecine girdi. 20 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, ilk ders zilinin çalmasıyla sona erecek. MEB, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, "MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?" İşte detaylar...