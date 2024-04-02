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        Haberler Gündem MEB 2024 öğretmen atama takvimi: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

        Öğretmen atama takvimi: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

        Öğretmen atama takvimi ile ilgili güncel bilgiler gündemde yer almaya devam ediyor. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, "Öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı?" İşte öğretme atamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 22:44 Güncelleme: 03.04.2024 - 07:11
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        • 1

          Gözler öğretmen atamasında son dakika açıklamalarına çevrildi. "Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gözler Bakan Tekin'den gelecek son dakika öğretmen ataması açıklamasına çevrildi. Son olarak 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. İşte MEB 2024 öğretmen atama takvimi ile kontenjanlar ve branş dağılımları hakkında merak edilenler...

        • 2

          MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin gelecek günlerde belli olması bekleniyor.

        • 3

          MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE DEMİŞTİ?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

          Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

          "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

        • 4

          KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

          2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

        • 5

          Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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