"SDG lideri Mazlum Abdi öldürüldü" iddiası

Mart 2025'te Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile anlaşan ve SDG'nin Suriye ordusuna entegresinde mutabık kalınan anlaşmanın tarafı olan SDG lideri Mazlum Abdi'nin bir suikast sonucu öldürüldüğü iddia edildi.

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Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ise bu iddianın güçlü bir iddia olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde, MİT Başkanı Kalın'ın siyasi parti liderlerini ziyaret ettiği bir günde bu haberin çıkmasının görüşmelerin gündemini değiştirmek odaklı olduğunu söyleyen Çetin, "Mazlum Abdi Suriye'de Amerikalıların koruduğu bir alanda yaşıyor. Korumaları tarafından suikastın yapıldığı söyleniyor. Ancak öldüğüne dair somut bir veri yok" dedi.

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Çetin, "Yalanlanmadığına göre suikast ihtimali yüksek ancak ölmüş olsaydı açıklanırdı. Bugün açıklanmasının nedeni de İbrahim Kalın'ın temaslarını gölgelemek. Ancak Mazlum Abdi öldürülmüşse İsrail SDG üzerinde daha çok kontrol sağlar" ifadelerini kullandı.

PKK içinde Mazlum Abdi'ye yönelik daha önce 2 kez suikast girişimi olduğu bildirildi.