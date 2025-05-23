Ekonomi gündeminin ana başlıklarından biri olan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Öte yandan, TCMB'nin, enflasyon tahminleri bir önceki rapor dönemine göre değişmedi. 2025 için yüzde 19-29'luk tahmin aralığı da korundu. Peki, TÜİK 2025 Mayıs enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak, beklenti anketine göre 12 ve 24 aylık enflasyonda neler bekleniyor? İşte, tüm gelişmeler...