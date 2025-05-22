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        Haberler Bilgi Ekonomi Mayıs 2025 hangi banka faizsiz kredi ve taksit avans veriyor? Garanti, İş Bankası, Enpara, Akbank, QNB, TEB, Denizbank faizsiz kredi

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi: 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

        Bankaların yeni müşterilerine özel düzenlediği faizsiz kredi kampanyaları sürüyor. 2025 Mayıs ayı itibarıyla 7 banka 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veya taksitli avans imkânı sunuyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:09
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        • 1

          Kamu ve özel bankalar yeni müşterilerine yönelik düzenledikleri kampanyada faizsiz taksitli avans veya kredi veriyor. 50 bin TL'ye kadar çıkan tutar, en fazla 6 ayda geri ödenebiliyor. Peki, 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla faizsiz kredi veren bankalar hangileri? İşte, kampanya kapsamındaki bankaların listesi...

        • 2

          TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

          Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        • 4

          ENPARA FAİZSİZ KREDİ

          Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        • 5

          AKBANK FAİZSİZ KREDİ

          Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        • 6

          QNB FAİZSİZ KREDİ

          QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        • 7

          TEB FAİZSİZ KREDİ

          TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        • 8

          DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

          Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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