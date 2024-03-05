Max Verstappen için Mercedes iddiası!
Formula 1'de son 3 sezonun dünya şampiyonu Max Verstappen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında yer alan habere göre; Red Bull'un Hollandalı sürücüsünün Mercedes takımına geçebileceği öne sürüldü.
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Formula 1'de Lewis Hamilton'ın gelecek yıl için Ferrari ile anlaşmasının ardından gündem yaratan bir iddia daha ortaya atıldı.
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F1'de üst üste 3 kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen'in Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçeceği iddia edildi.
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Alman basınında yer alan habere göre; Hollandalı pilotun 2025'te Lewis Hamilton'ın yerini almak için en güçlü aday olduğu belirtildi.
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Bu kararın alınmasında Red Bull takımındaki kaosun etkili olabileceği de ifade edildi.
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Red Bull danışmanı Helmut Marko da, Max Verstappen - Mercedes iddialarına dair yaptığı açıklamada, "Eğer takımdan ayrılmak isterse, onun önünde durmayacağım" dedi.
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Eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger'den ise konu hakkında ilginç bir açıklama geldi. Berger, "Christian Horner, Red Bull’da kalıyor. Adrian Newey - Helmut Marko ikilisi ayrılıyor. Max Verstappen ise Mercedes’e geçiyor" ifadelerini kullandı.
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Red Bull, geçtiğimiz günlerde Christian Horner hakkındaki suçlamalarla gündeme gelmişti.
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Hollanda medyası, Horner'ın bir çalışanına "uygunsuz" davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti.