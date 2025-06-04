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        Haberler Gündem İstanbul Mavi gömlekli: Olay üstüme kaldı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Mavi gömlekli: Olay üstüme kaldı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Marmaray'da yaşanan trajik yumruk olayı hala gündemde. Bugün mavi gömlekli olarak anılan genç sessizliğini bozdu. Çocuklarının önünde yumruklanan babayı suçlayarak kapıda duran kadını ağlattı dedi. Korkunç ölüm tehditleri aldığını da söyleyip kendini savundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:32
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        Mavi gömlekli: Olay üstüme kaldı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Marmaray'da yaşanan trajik yumruk olayı hala gündemde.

        Bugün mavi gömlekli olarak anılan genç sessizliğini bozdu.

        Çocuklarının önünde yumruklanan babayı suçlayarak kapıda duran kadını ağlattı dedi.

        Korkunç ölüm tehditleri aldığını da söyleyip kendini savundu.

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