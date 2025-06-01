Bir süredir mutlu bir ilişki sürdüren Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile oyuncu China Suárez, aşk dolu anlarıyla dikkat çekti.

REKLAM advertisement1

Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için İstanbul’da bulunan Mauro Icardi ile China Suarez, daha sonra İspanya’ya geçerek bir davete katıldı.

REKLAM

Davetin ardından soluğu İbiza’da alan ikili, kısa bir tatil kaçamağı yaptı. Tekne turuna çıkan Mauro Icardi ile China Suarez, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Aşk dolu anlar yaşayan Mauro Icardi, China Suárez’i öpücüklere boğarken, ünlü oyuncu da o anları kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram