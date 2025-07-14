Mauro Icardi ile China Suárez'den Boğaziçi'nde romantik tekne turu
Mauro Icardi ile sevgilisi China Suárez Boğaziçi'nde teknede keyifli vakit geçirdi. Icardi ile Suárez geleneksel Türk kahvaltısının tadını da çıkardı
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı sevgilisi China Suárez ile birlikte Boğaziçi’nde keyifli bir tekne turuna çıktı.
Çocuklarının Türkiye’ye gelmesiyle ilgili eski eşi Benjamin Vicuña ile yaşadığı zorlu sürecin ardından, China Suarez, İstanbul’da moral depoluyor.
China Suárez ile Mauro Icardi, Boğaziçi'nin eşsiz manzarası eşliğinde güneşin tadını çıkardı.
Mauro Icardi ile China Suárez, ardından Boğaziçi'nin serin sularında ferahladı.
Mauro Icardi ile China Suárez, ayrıca ünlü Türk kahvaltısının lezzetlerini tatmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram