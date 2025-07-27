Mauro Icardi, suç duyurusunda bulundu

PSG'den Galatasaray'a uzanan futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mauro Icardi, bu kez Arjantin basınının çarpıcı iddialarıyla yeniden gündemde.

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İki çocuğunun annesi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran ve sonrasında oyuncu China Suárez ile nişanlanan yıldız futbolcu, şimdi de nişanlısını aldattığı iddialarıyla karşı karşıya. Arjantinli sosyal medya fenomeni Natasha Rey'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bazı müstehcen görüntüler, oldukça dikkat çekmişti.

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Rey, görüntülerin Icardi'ye ait olduğunu öne sürerken; Icardi cephesinden bu iddialara hızlı bir yanıt geldi. Futbolcu, Rey'in kendisine müstehcen içerikli mesaj ve videolar gönderdiğini savunarak, bu kişisel mesajların manipüle edildiğini belirtti. Hatta bu mesajlardan birini sosyal medya üzerinden ifşa ederek kendini savundu.

Ancak asıl büyük iddia, olayın merkezine yeniden eski eşi Wanda Nara'yı taşıdı. Icardi, söz konusu görüntülerin Nara tarafından Natasha Rey'e verildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Icardi, 2022 yılında Wanda Nara ile yaşadıkları özel bir ana ait videonun, izinsiz şekilde yayılması nedeniyle hem Arjantin'de hem de İtalya'da dava açmaya hazırlanıyor. Futbolcunun avukatları tarafından hazırlanan dosyada, görüntülerin şantaj amacıyla kullanıldığı öne sürülürken, Wanda Nara'nın bu eylemden dolayı 15 bin Euro para cezasının yanı sıra 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği iddia edildi.