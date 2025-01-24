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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, Galatasaray formalı paylaşım

        Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, Galatasaray formalı paylaşım

        Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Suarez, bu paylaşımında resmen 'Galatasaray'ın yeni yengesi benim' mesajını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 00:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:09
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          Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma süreci devam ederken, futbolcu özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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          Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle tedavi sürecini Arjantin’de geçiren Icardi, bu dönemde ünlü Arjantinli oyuncu China Suarez ile yaşadığı aşkı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu.

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          China Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Icardi ile aşkını sık sık gözler önüne seriyor.

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          Son olarak, Galatasaray formasını giydiği bir paylaşım yaparak sarı-kırmızı renkler eşliğinde takımın 'yeni yengesi' olduğunu adeta ilan etti. Suarez, paylaşımına Mauro Icardi ile özdeşleşen ve Simge Sağın’ın seslendirdiği 'Aşkın Olayım' şarkısını da ekledi.

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          China Suarez’in bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında geçmişte takımın 'eski yengesi' olarak anılan Wanda Nara’yı hatırlattı.

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          Nara, Icardi’nin maçlarına sık sık katılmış, şampiyonluk kutlamalarında bulunmuş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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