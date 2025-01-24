Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den, Galatasaray formalı paylaşım
Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, Galatasaray formasıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Suarez, bu paylaşımında resmen 'Galatasaray'ın yeni yengesi benim' mesajını verdi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma süreci devam ederken, futbolcu özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle tedavi sürecini Arjantin’de geçiren Icardi, bu dönemde ünlü Arjantinli oyuncu China Suarez ile yaşadığı aşkı sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuştu.
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China Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Icardi ile aşkını sık sık gözler önüne seriyor.
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Son olarak, Galatasaray formasını giydiği bir paylaşım yaparak sarı-kırmızı renkler eşliğinde takımın 'yeni yengesi' olduğunu adeta ilan etti. Suarez, paylaşımına Mauro Icardi ile özdeşleşen ve Simge Sağın’ın seslendirdiği 'Aşkın Olayım' şarkısını da ekledi.
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China Suarez’in bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları arasında geçmişte takımın 'eski yengesi' olarak anılan Wanda Nara’yı hatırlattı.
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Nara, Icardi’nin maçlarına sık sık katılmış, şampiyonluk kutlamalarında bulunmuş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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