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        Haberler Magazin Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya gönderme - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya gönderme

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu kez yapay zekâyla hazırlanmış Johnny Depp'li bir fotoğrafla eski eşi Wanda Nara'ya dikkat çeken bir göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 00:45 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:45
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        Wanda Nara'ya gönderme yaptı
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        Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasındaki gönderme savaşı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan olaylı boşanma sürecinin ardından bu yıl resmen yollarını ayıran çiftin arasındaki gerilim, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geliyor.

        Son olarak Galatasaray’ın 25'inci şampiyonluğunu kutlamak için sevgilisi China Suarez ile İstanbul’a gelen Icardi, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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        Arjantinli futbolcu, yapay zekâ ile oluşturulmuş, Johnny Depp ile yan yana göründüğü bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımında, Wanda Nara’nın pembe bir otomobilin önünde verdiği pozlara göndermede bulunan Icardi, altına şu notu düştü; "Bir aya Johnny, bizi pembe bir otomobilde göreceksin! Haydi be! Bayıldım."

        Aslında bu, Mauro Icardi'nin Johnny Depp'i Wanda Nara'ya gönderme yapmak için ilk kullanışı değil. Geçmişte de benzer göndermelerle gündeme gelen Arjantinli futbolcu, Johnny Depp'i adeta ikili arasındaki gerilimli ilişkinin bir sembolü haline getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi

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