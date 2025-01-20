Mauro Icardi'den, Wanda Nara'ya bir Johnny Depp'li gönderme daha

Mauro Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Ne güzel bir haber geliyor bana… Az kaldı Johnny, az kaldı… Tik Tak, Tik Tak. 'Savaşçının Sükûneti.' Onurlu bir adam, en iyi darbeyi yapmak için en uygun anı bekler, tam bir sükûnet içinde"

Fotoğraflar: Instagram