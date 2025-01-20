Mauro Icardi'den, Wanda Nara'ya bir Johnny Depp'li gönderme daha
Mauro Icardi, sosyal medya hesabından boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara'ya, Johnny Depp ile bir göndermeli paylaşımda daha bulundu; "Ne güzel bir haber geliyor bana. Az kaldı Johnny"
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Boşanma süreci devam eden Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, özel hayatlarındaki gelişmeleri sık sık sosyal medya üzerinden paylaşarak gündeme gelmeye devam ediyor.
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Wanda Nara, Icardi ile olan yazışmalarını ifşa ederken, Icardi ise ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ile olan olaylı boşanma davasından fotoğraflar paylaşarak eşine göndermelerde bulunuyor.
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Öte yandan, Mauro Icardi’nin geçirdiği çapraz bağ sakatlığının ardından Arjantin’de tedavi süreci devam ediyor. Bu süreçte yeni sevgilisi, ünlü Arjantinli oyuncu China Suarez ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla aşklarını duyurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.
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Son olarak, sosyal medya hesabından kızı Francesca’nın doğum gününü kutlayan Mauro Icardi, bu paylaşımın hemen ardından bir kez daha Johnny Depp göndermesi yaptı.
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Mauro Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Ne güzel bir haber geliyor bana… Az kaldı Johnny, az kaldı… Tik Tak, Tik Tak. 'Savaşçının Sükûneti.' Onurlu bir adam, en iyi darbeyi yapmak için en uygun anı bekler, tam bir sükûnet içinde"
Fotoğraflar: Instagram