Mauro Icardi'den, sevgilsi China Suarez ile yeni paylaşım yaptı
Mauro Icardi, Wanda Nara ve China Suarez arasındaki ilişki, Arjantin basınında 'Toksik Maddelerin Savaşı' başlığıyla geniş yer buldu. Bu gelişmelerin ardından Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şu sıralar Arjantinli oyuncu China Suarez ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.
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Wanda Nara ile boşanma süreci hala devam ederken, bu aşk üçgeni Arjantin basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
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Arjantin'de bir dergi, son sayısında Mauro Icardi, Wanda Nara ve China Suarez'i kapağına taşıyarak, 'Toksik Maddelerin Savaşı' başlığıyla dikkat çekti. Kapakta, "Wanda, Mauro ve China Suarez'in birlikte yazdığı, birkaç sezondur devam eden romanın sonu yok" ifadelerine yer verildi.
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Dergi, bu aşk üçgeniyle ilgili detaylı bir analiz yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı; "Provokasyon ve intikam dolu son bölümlerin özeti burada. Wanda Nara ve Mauro Icardi boşanma davasında karşı karşıya gelirken, China Suarez futbolcunun büyük kızı için Nordelta'daki malikanede bir doğum günü partisi düzenleyecek. Üçü adeta bir arada var olmaya çalışıyor"
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Bu gelişmeler konuşulmaya devam ederken, Mauro Icardi, sezonu kapatmasının ardından bulunduğu Arjantin'de sevgilisi China Suarez ile yeni paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.
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Sevgilisiyle birlikte paylaştığı fotoğraflarda, Icardi'nin kız arkadaşının elindeki; "Ben tuhaf değilim, özel üretimim" yazılı kağıtla verdiği poz dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: Instagram
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