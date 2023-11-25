Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması!

FOTOĞRAF VE BİLEKLİĞİ

"Fotoğraf çıkmıştı daha önce. Taraftar da biliyor zaten Türkiye'de çok mutluyum. Beni çok iyi karşılıyorlar. Bir Türk markasıyla çalışmam olacak. Onların hediyesi. İnsanlar bize çok iyi davrandığı için ülkenizin bir sembolünü paylaşmak istedim. Ben çok seviyorum onları, onlar da beni çok seviyor"