Mauro Icardi'den aşk pozları

Icardi'nin nişanlısı China Suárez, Türkiye'de kadınların Icardi'ye yönelik ilgisi karşısında; "Buradaki kadınların hepsi çok güzel ve pozitif. Hepsi, Mauro'yu çok seviyor ve onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında beni fotoğrafçı olarak kullanıyorlar" şeklinde esprili bir yorumda bulunmuştu.