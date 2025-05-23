Mauro Icardi'den aşk pozları
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile havuzda romantizm yaşadı
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile İstanbul'daki evlerinin havuzunda romantizm yaşadı.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve 6 ay sonra idmanlara da başlayan golcü, aşk pozlarını sosyal medya sayfasında yayımladı.
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Icardi, nişanlısı için; "Su sıcacık çok güzel ama onun için ne diyebilirim; başka gezegenden bir tanrıça" ifadelerini kullandı.
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Icardi'nin nişanlısı China Suárez, Türkiye'de kadınların Icardi'ye yönelik ilgisi karşısında; "Buradaki kadınların hepsi çok güzel ve pozitif. Hepsi, Mauro'yu çok seviyor ve onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında beni fotoğrafçı olarak kullanıyorlar" şeklinde esprili bir yorumda bulunmuştu.
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Wanda Nara'dan boşanan Mauro Icardi, 7 Mayıs'ta China Suárez ile nişanlanmıştı.