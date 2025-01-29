Mauro Icardi, aşk sarhoşu
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile adeta ikinci baharını yaşıyor
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Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle uzun süredir, ülkesi Arjantin'de bulunuyor.
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Tedavisini ülkesinde sürdüren yıldız futbolcunun özel hayatı gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz aylarda adınındaha önce aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile birlikteliğini ilan eden Mauro Icardi, sevgilisiyle romantik aşk pozlarını paylaşıp adeta düşman çatlatıyor.
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Mauro Icardi, paylaştığı bu fotoğrafına da; "Rüya gibi gün batımı" notunu düştü.
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Adeta ikinci baharını yaşayan Mauro Icardi'nin, sevgilisini, ailesiyle tanıştırdığı da Arjantin basınına yansıdı.
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Gerçek adı María Eugenia Suarez olan China Suarez, Mauro Icardi ile aşk yaşama başladıktan sonra ününe ün katarak Instagram'da 7.7 milyon takipçiye ulaştı.
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