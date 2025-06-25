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        Haberler Spor Basketbol Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'den ayrıldı! - Basketbol Haberleri

        Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'den ayrıldı!

        Fenerbahçe Beko Yönetim Kurulu Danışmanı Maurizio Gherardini,, 11 yıl sonra Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya basketbolunun en üst yöneticisi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:57
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        Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'den ayrıldı!
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        Fenerbahçe Beko Yönetim Kurulu Danışmanı Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya LegaBasket Başkanlığı'na resmen seçildi.

        Tek aday olarak gerçekleştirilen seçimde Gherardini, kulüplere teşekkür ederek basketbolda sürdürülebilirlik, görünürlük ve pozitiflik gibi kavramlara önem vereceğini belirtti.

        Görevini devraldığı Umberto Gandini ise Lig'in gelişimi için yapılan çalışmalardan gurur duyduğunu ifade etti ve Gherardini'ye başarılar diledi.

        Gherardini, kariyerinde Toronto ve Oklahoma City Thunder'da önemli görevler üstlenmiş, 2014'ten bu yana ise Fenerbahçe Genel Menajerliği yapıyordu. Yeni göreviyle basketbol dünyasında önemli bir dönemeç başladı.

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