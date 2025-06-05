"Mattia Ahmet'e adıyorum"

'Gidion’un Düğümü' adlı tiyatro oyunu Üstün Akmen Farkındalık Ödülü’ne lâyık görüldü. Akran zorbalığı, şiddet ve çocuk intiharları gibi çağımızın en büyük problemlerini sahneye taşıyan oyun, güçlü anlatımıyla dikkat çekti. Ödülü, Şehir Tiyatrosu adına oyunun yönetmeni Ersin Umulu ve başrol oyuncusu Özge Özder aldı.

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Oyunu Şehir Tiyatrosu’na öneren ve repertuvara girmesini sağlayan Özge Özder, ödül töreninde duygusal bir konuşma yaptı: Meslek hayatımın en önemli projesi. Büyük bir aşkla oynuyorum. Şubat ayında prömiyer yapan oyunumuz, ne yazık ki mart ayında sahnemizin tadilata girmesi nedeniyle çok az sahnelenebildi. Bu kısa sürede bizi koşarak izlemeye gelen Üstün Akmen jürisine çok teşekkür ederim. Bu anlamlı metinle yolculuğumuz sürerken, ülkemizde akran zorbalığının en acı örneği yaşandı ve sevgili Ahmet hayatını kaybetti. O günden beri sahneye her çıktığımda biraz da onunla çıktım. Bu nedenle oyunumuz, bir farkındalık ödülü aldıysa, ben bu ödülü sevgili Mattia Ahmet Minguizzi’ye ve onun cesur ailesine adamak istiyorum.”

15 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te bıçaklı saldırıya uğramış, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Olay, Türkiye'de gençlik şiddeti üzerine yoğun bir kamuoyu tartışmasını başlattı.