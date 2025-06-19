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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Matteo Bocelli şarkılarıyla mest etti

        Matteo Bocelli şarkılarıyla mest etti

        "Summer Nights" turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Türkiye'deki hayranlarıyla ilk kez buluşan Matteo Bocelli, yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Babası efsane tenor Andrea Bocelli'den miras sesi kadar, sempatik tavırlarıyla hayranlık uyandıran genç Bocelli, seyircilerle birlikte şarkı söyleyip, dans da etti 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:32
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        Matteo Bocelli şarkılarıyla mest etti
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        Klasik ve modern pop müziği bir araya getirerek eşsiz bir kimlik yaratan 27 yaşındaki Matteo Bocelli, “Summer Nights” turnesi kapsamında İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı. Genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde yer alan ve sadık bir hayran kitlesine sahip olan Bocelli, “İstanbul’da vereceğim ilk konser için çok heyecanlıyım” diyerek seyirciyi selamladı. Zaman zaman seyircilerin arasına katılıp şarkılarına devam eden sanatçı, hayranlarıyla dans da etti. Piyano başında karizmasıyla dikkat çeken sanatçı, babasıyla düet yaptığı, milyonların dinlediği “Fall on Me” şarkısını solo olarak seslendirdi.

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        Klasik ve modern pop müziğini bir araya getiren Bocelli’nin İtalyanca ve İngilizce söylediği şarkılara seyirci de eşlik etti. Bocelli, Ed Sheeran’ın ona özel olarak yazdığı Chasing Stars şarkısının yanı sıra Besame Mucho, Cant Take My Eyes off You gibi milyonların sevdiği şarkıları da seslendirdi. Matteo Bocelli, yoğun alkış üzerine iki şarkılık bis yaptı ve “Bu turne kapsamında en iyi, sıcak seyirci İstanbul seyircisiydi” diyerek Harbiye’ye veda etti.

        Andrea Bocelli’nin oğlu ve zaman zaman sahne ortağı olan, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Matteo Bocelli’nin müziğe olan tutkusu çocuk yaşta piyano dersleriyle başladı. 16 yaşında bu tutkusunun bir kariyere dönüşeceğini fark eden genç sanatçı, müzikal yolculuğunun ilk konserini Roma’daki Kolezyum’da verdi. 2018’de babası Andrea Bocelli ile birlikte seslendirdiği “Fall on Me” adlı düet ile ebeveyn-çocuk ilişkisini yansıtan duygusal bir eser olarak dünya çapında 400 milyon dinlenmeyi aştı. Bu birikimi ve merakını kendi yorumunu yansıttığı ilk solo albümü “Matteo” ile dinleyicilerle buluşturdu.

        Klasik müziğin yanı sıra Whitney Houston, Frank Sinatra gibi büyük isimleri dinleyerek büyüyen Matteo, 2020’de yayımladığı “Solo” adlı aşk şarkısıyla ise hem klasik aryalara hem de modern hitlere selam göndererek geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

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        #Matteo Bocelli
        #konser
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