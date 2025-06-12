Matteo Bocelli ilk kez İstanbul'da

Babası, dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli’den aldığı güçlü müzik eğitimi ve özgün tarzıyla da dikkat çeken Matteo Bocelli, 'Summer Nights' turnesi kapsamında 17 Haziran Salı akşamı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

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21'inci yüzyıl popunu klasik bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan 27 yaşındaki Matteo Bocelli, genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde yer alarak müzik yıldızlığını tatmış bir sanatçı. "Hayatta her son bir başlangıçtır" diyen Matteo; "Ve ben buradayım. Her zaman buradayım" ifadelerini kullanıyor.