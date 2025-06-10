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        Haberler Kültür-Sanat Matteo Bocelli ilk kez İstanbul'da

        Matteo Bocelli ilk kez İstanbul'da

        Matteo Bocelli'nin İstanbul'da sahne almasına sayılı günler kaldı. Babası, dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli'den aldığı güçlü müzik eğitimi ve özgün tarzıyla da dikkat çeken Bocelli, Piu Entertainment organizasyonu ile "Summer Nights" turnesi kapsamında 17 Haziran Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:37
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        Matteo Bocelli ilk kez İstanbul'da
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        Klasik ve modern pop müziği bir araya getirerek eşsiz bir kimlik yaratan 27 yaşındaki Matteo Bocelli, göz kamaştırıcı şovu “Summer Nights” ile kalplere dokunan romantik şarkıları ve modern pop esintileriyle dolu repertuarıyla İstanbul’da 17 Haziran Salı akşamı, saat 21.00’dan itibaren unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

        Bocelli genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde yer alarak müzik yıldızlığını tatmış bir sanatçı. 21. yüzyıl popunu klasik bir bakış açısıyla yeniden yorumlarken, dinleyicilerine hem ilham hem de huzur sunuyor. “Hayatta her son bir başlangıçtır” diyen Matteo “Ve ben buradayım. Her zaman buradayım” diyor.

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        MÜZİK YETENEĞİ EFSANE TENORDAN!

        Andrea Bocelli’nin oğlu ve zaman zaman sahne ortağı olan, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Matteo Bocelli’nin müziğe olan tutkusu çocuk yaşta piyano dersleriyle başladı. 16 yaşında bu tutkusunun bir kariyere dönüşeceğini fark eden genç sanatçı, müzikal yolculuğunun ilk konserini Roma’daki Kolezyum’da verdi. 2018’de babası Andrea Bocelli ile birlikte seslendirdiği “Fall on Me” adlı düet ile ebeveyn-çocuk ilişkisini yansıtan duygusal bir eser olarak dünya çapında 400 milyon dinlenmeyi aştı.

        Bu birikimi ve merakını kendi yorumunu yansıttığı ilk solo albümü “Matteo” ile dinleyicilerle buluşturdu. Bu albümle sadece vokal yeteneğini değil, aynı zamanda şarkı yazarlığı konusundaki ustalığını da sergileyen Bocelli, Ed Sheeran’ın ona özel olarak yazdığı “Chasing Stars” gibi eserlerle, aile bağlarının ve kimlik arayışının derin temalarını etkileyici bir şekilde işledi.

        Klasik müziğin yanı sıra Whitney Houston, Frank Sinatra gibi büyük isimleri dinleyerek büyüyen Matteo, 2020’de yayımladığı “Solo” adlı aşk şarkısıyla ise hem klasik aryalara hem de modern hitlere selam göndererek geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

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        #Matteo Bocelli
        #Andrea Bocelli
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