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Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? TRT 1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı final tarihi ne zaman?

Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı final tarihi ne zaman?

TRT 1 ekranlarında 2. sezonuyla yayınlanan Masumlar Apartmanı final bölümü araştırılıyor. Dizinin izleyicileri Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Sorusuna yanıt arıyorlar. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi pek çok başarılı ismi buluşturan Masumlar Apartmanı final bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki, Masumlar Apartmanı final ne zaman? İşte Masumlar Apartmanı final tarihi...

23.05.2022 - 12:16 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı final bölümüyle ekranlara gelecek. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı. Peki, Masumlar Apartmanı final bölümü ne zaman yayınlanacak Masumlar Apartmanı final tarihi

  • MASUMLAR APARTMANI FİNAL TARİHİ

    Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 71. bölümü ile final yapacak. Masumlar Apartmanı final bölümüyle 24 Mayıs Salı akşamı TRT ekranlarında yayınlanacak. 

  • MASUMLAR APARTMANI FİNALİNDE NELER OLACAK? 

    Safiye, orman evinden döndüklerinde Han’ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege’yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye’dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar. Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı’nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

  • 24 MAYIS SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:30 Elimi Bırakma

    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:45 Türkiye'nin Mutfağı

    15:15 Kasaba Doktoru

    16:40 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Masumlar Apartmanı

    00:15 Yabancı Sinema "Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu"

    02:15 Masumlar Apartmanı

    04:15 Seksenler

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