UĞUR KARDAŞ KİMDİR?
MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.
Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.
Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restoran danışmanlığı yapan Uğur Kardaş, menü danışmanlığı strateji planlama maliyet hesaplama gibi bir çok alanda çalışıyor.