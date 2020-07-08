MasterChef Türkiye yeni sezonu ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Cemre'nin şampiyon olduğu yarışma MasterChef Türkiye'de bu sezon kimler yarışacak sorusu da merak konusu olmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayımlanarak heyecan ikiye katlandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı içerisinde yarışmanın yakında başlayacağı duyuruldu.

MasterChef Türkiye yarışması jüri üyeleri; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dır.