MasterChef Türkiye'nin 6. haftasında oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Bu nedenle bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kalan kırmızı takımda oyunu kazanan isim kaptan Emir oldu. Peki MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte 22 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar....
MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dün akşam Mavi takım ile Kırmızı takım, dokunulmazlık mücadelesi verdi. Düelloyu kazanan Uğur, Mavi takıma beş dakika süre avantajı kazandırmıştı. Oyunda Mavi takımın 45 dakika, Kırmızı takımın 40 dakika süresi vardı. Takımlar, bu süre içinde altı çeşit yemek yapmak zorundaydı. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ve "salaş balıkçı" menüsünde en başarılı tabakları çıkaran takım şeflerin oybirliği ile belirlendi. Oyuna avantajı başlayan Mavi takım, MasterChef'te 1. dokunulmazlık oyununu kazandı.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında gözler dokunulmazlığı kazanan yarışmacıdaydı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, bir arkadaşını eleme potasına göndermek üzere kararını açıkladı. ELEME ADAYI ÖZGÜL OLDU.
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci eleme adayı ESRA oldu.
HANGİ YEMEKTE HANGİ TAKIM KAZANDI?
- Kırlangıç çorbası * Mavi takım
- Levrek Marin * Mavi takım
- İstavrit tava * Mavi takım
- Uskumru pilaki * Kırmızı takım
- Fırında helva * Mavi takım
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu sonrasında Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlükleri giyip mutfağa girdiler. Bireysel dokunulmazlık istenen yemek Danilo şefin özel yemeği Gizli Orman idi. Yarışmacılara bu yemeği hazırlamaları için 45 dakika süre verildi. Hazırlanan yemeklerin şefler tarafından tadımı yapıldıktan sonra dokunulmazlığı kazanan yarışmacı açıklandı. Son ikiye kalan isimler Berker ile Emir oldu. Bu iki yarışmacı arasından şeflerin oybirliği ile gecenin en iyi tabağını hazırlayan Emir, MasterChef'te dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu.Z
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