MasterChef'te yeni dönem! 25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye şampiyonları yarışmaya dahil oluyor. Önceki yılların şampiyonları Metin, Cemre, Eren, Uğur MasterChef All Star kadrosuna katılıyor. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan lahmacun yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olduğu akşamda, mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Peki, "25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?" İşte 25 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?" İşte 25 Eylül Pazartesi MasterChef Türkiye yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF'TE ŞAMPİYONLAR YARIŞMAYA DAHİL OLUYOR!
MasterChef All Star'da yeni dönem... TV8 ekranlarında yayınlanan önceki yılların şampiyonları Metin, Cemre, Eren, Uğur MasterChef All Star kadrosuna dahil oluyor.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Tahsin oldu. Mavi takım kaptanı Tahsin kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli oldu. İşte yeni takımlar...
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Mavi Takım
Tahsin - Kaptan
Sergen
Metin
Barbaros
Ayaz
Azize
Tanya
Barış
Alican
Eda
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Kırmızı Takım
Eren - Kaptan
Hasan
Kıvanç
Dilara
Tolga
Esra
Cemre
Batuhan
Uğur
Kerem
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27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Sefa oldu.