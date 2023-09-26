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        Haberler Televizyon MasterChef'te şampiyonlar geri döndü! 25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oluştu ve mavi takım kaptanı belli oldu mu?

        MasterChef'te yeni dönem! 25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye şampiyonları yarışmaya dahil oluyor. Önceki yılların şampiyonları Metin, Cemre, Eren, Uğur MasterChef All Star kadrosuna katılıyor. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan lahmacun yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olduğu akşamda, mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Peki, "25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?" İşte 25 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:39
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "25 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu?" İşte 25 Eylül Pazartesi MasterChef Türkiye yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE ŞAMPİYONLAR YARIŞMAYA DAHİL OLUYOR!

          MasterChef All Star'da yeni dönem... TV8 ekranlarında yayınlanan önceki yılların şampiyonları Metin, Cemre, Eren, Uğur MasterChef All Star kadrosuna dahil oluyor.

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Tahsin oldu. Mavi takım kaptanı Tahsin kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli oldu. İşte yeni takımlar...

        • 5

          Mavi Takım

          Tahsin - Kaptan

          Sergen

          Metin

          Barbaros

          Ayaz

          Azize

          Tanya

          Barış

          Alican

          Eda

        • 6

          Kırmızı Takım

          Eren - Kaptan

          Hasan

          Kıvanç

          Dilara

          Tolga

          Esra

          Cemre

          Batuhan

          Uğur

          Kerem

        • 7

          27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Sefa oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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