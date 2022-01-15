MasterChef Türkiye 2021 finalistleri hafta başından beri oynanan oyunlarla belli olmuştu. Tahsin, Sergen, Eren ve Hasan arasında geçen zorlu yarı final mücadelesinin ardından finale adını yazdıran Eren ve Hasan'ın zorlu yarışı sona erdi ve 2021 MasterChef şampiyonu olarak büyük ödülü kazanan isim MasterChef büyük ödülünün de sahibi oluyor. İşte MasterChef takipçileri tarafından merakla takip edilen MasterChef büyük ödülü hakkında merak edilenler