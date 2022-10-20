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MasterChef takım oyununu kim kazandı? 20 Ekim 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlığın sahibi kim oldu? MasterChef en son kim elendi?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı 20 Ekim 2022?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan Alman mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Programı yakından takip eden izleyiciler, takım oyununu kimin kazandığını araştırmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları...

Giriş: 20.10.2022 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef Türkiye'de heyecan katalanarak devam ediyor. Yeni haftanın ikinci takım oyunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, MasterChef yarışmacılarından, Alman mutfağına has yemekler yapmalarını istedi. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 20 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye son bölümden öne çıkan ayrıntılar...

  • MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Alman mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.

     

  • MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

  • MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Büşra (Takım kaptanı)

    Gamze

    Tayfun

    Görkem

    Burak Kaya

    Serpilay

    Ayaz

    Burak

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