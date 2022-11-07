MASTERCHEF 6 KASIM KİM ELENDİ?

MasterChef'in eleme potasının ilk kısmında en başarılı tabağı Burak Kaya yaptı. Büşra ikinci olarak çıkarken Fatma Nur potayı üçüncü olarak terk etti. Eleme potasının ikinci yarışına ise Yağız, Barış ve Serpilay kaldı. Bu kısımda en başarılı tabağı Yağız yaparken en başarısızı yapan ise Serpilay oldu. Böylelikle Serpilay MasterChef 6 Kasım elemesinden kurtulamayarak yarışmaya veda etti.