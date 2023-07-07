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MasterChef ana kadrosuna girecek son isim belli oldu. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro mücadeleleri için son mücadele de tamamlandı. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belirlenirken bu hafta 2022 grubundan yarışmacılar şeflerin kendilerinden istedikleri menüleri en iyi şekilde sunabilmek için performans sergiledi. Yarışmanın bu haftaki konuk jürisi şef Osman Sezener olurken yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 6 Temmuz 2023 Perşembe MasterChef All Star'da ana kadroya giren son isim kim oldu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm detaylar...