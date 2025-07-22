MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 10 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümde ise ana kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. İlk etapta en başarılı tabağı yapan, Nisa, Barış ve Alperen ana kadroya yedeklerden dahil oldu.

İkinci etapta ise Deniz yedeklere ismini yazdıran son yarışmacı oldu.