MasterChef'te ana kadro şekilleniyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına, tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Hatırlanacağı gibi son olarak Sercan ana kadroya giren 6. yarışmacı olmuştu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya giren yedinci isim oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz Cuma Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...