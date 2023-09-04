MASTERCHEF ALL STAR TÜRKİYE'DE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef All Star Türkiye'de bu akşam elenen yarışmacı başarısız sayılacak, yani tamamen yarışmaya veda etmeyecek. Önümüzdeki hafta seçilen eleme adayı ile beraber bir düello yapacak. İki eleme adayı arasında jüri karar verecek böylelikle yarışmaya veda eden isim netleşecek.

Bu akşam MasterChef All Star Türkiye yarışmasında başarısız olan ve haftaya elenme ihtimali olan isim Eda oldu.